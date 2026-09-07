Exposition « Patrimoine cultuel en danger – Restauration du Retable Saint-Jean-Baptiste » à Roquebrune-sur-Argens, Église paroissiale Saint-Pierre-Saint-Paul, Roquebrune-sur-Argens
vendredi 18 septembre 2026 · Église paroissiale Saint-Pierre-Saint-Paul · Roquebrune-sur-Argens
Informations pratiques
Exposition « Patrimoine cultuel en danger – Restauration du Retable Saint-Jean-Baptiste » à Roquebrune-sur-Argens 18 – 20 septembre Église paroissiale Saint-Pierre-Saint-Paul Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Découvrez à l’intérieur de l’Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul l’exposition :
– Patrimoine cultuel en danger » restauration autour du retable Saint-Jean-Baptiste »
Une exposition consacrée aux enjeux de conservation et de restauration du patrimoine cultuel communal, à travers l’exemple du retable Saint-Jean-Baptiste.
17 septembre → 17 octobre 2026
—
Renseignements :
0498113685
patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr
Église paroissiale Saint-Pierre-Saint-Paul Roquebrune-sur-Argens, 83520 Roquebrune-sur-Argens, France Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}]
Découvrez à l’intérieur de l’Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul l’exposition :
©Service Patrimoine
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