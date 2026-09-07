Informations pratiques

Exposition « Patrimoine cultuel en danger – Restauration du Retable Saint-Jean-Baptiste » à Roquebrune-sur-Argens 18 – 20 septembre Église paroissiale Saint-Pierre-Saint-Paul Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez à l’intérieur de l’Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul l’exposition :

– Patrimoine cultuel en danger » restauration autour du retable Saint-Jean-Baptiste »

Une exposition consacrée aux enjeux de conservation et de restauration du patrimoine cultuel communal, à travers l’exemple du retable Saint-Jean-Baptiste.

17 septembre → 17 octobre 2026

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Renseignements :

0498113685

patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr

Église paroissiale Saint-Pierre-Saint-Paul Roquebrune-sur-Argens, 83520 Roquebrune-sur-Argens, France Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}]

Découvrez à l’intérieur de l’Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul l’exposition :

©Service Patrimoine