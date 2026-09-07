Visite du site archéologique de Sainte-Candie sur le Rocher de Roquebrune-sur-Argens, Chapelle Saint Roch, Roquebrune-sur-Argens
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Saint Roch · Roquebrune-sur-Argens
Informations pratiques
Visite du site archéologique de Sainte-Candie sur le Rocher de Roquebrune-sur-Argens Dimanche 20 septembre, 08h00 Chapelle Saint Roch Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Une randonnée commentée à la découverte du site archéologique, de son histoire et des enjeux liés à la préservation d’un patrimoine fragile.
—
– Durée : environ 4heures.
– Prévoir des chaussures de randonnée et de l’eau.
– Départ à la chapelle Saint Roch
—
Renseignements & inscriptions :
0498113685
patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr
Chapelle Saint Roch chemin du lac 83520 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 11 36 85 https://www.roquebrune.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0498113685 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}]
Une randonnée commentée à la découverte du site archéologique, de son histoire et des enjeux liés à la préservation d’un patrimoine fragile.
©Service Patrimoine
À voir aussi à Roquebrune Sur Argens (Var)
- Exposition « Patrimoine cultuel en danger – Restauration du Retable Saint-Jean-Baptiste » à Roquebrune-sur-Argens, Église paroissiale Saint-Pierre-Saint-Paul, Roquebrune-sur-Argens 18 septembre 2026
- Atelier Reliure, Maison du Patrimoine, Roquebrune-sur-Argens 19 septembre 2026
- Patrimoine naturel et agricole : découverte de l’Oliveraie, Domaine de l’Olivette, Roquebrune-sur-Argens 19 septembre 2026
- Notre forêt : « Les plantes du feu », La Gaillarde, Roquebrune-sur-Argens 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine La Maison du Patrimoine Roquebrune-sur-Argens 19 septembre 2026