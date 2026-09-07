Visite du site archéologique de Sainte-Candie sur le Rocher de Roquebrune-sur-Argens, Chapelle Saint Roch, Roquebrune-sur-Argens

Informations pratiques

Visite du site archéologique de Sainte-Candie sur le Rocher de Roquebrune-sur-Argens Dimanche 20 septembre, 08h00 Chapelle Saint Roch Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Une randonnée commentée à la découverte du site archéologique, de son histoire et des enjeux liés à la préservation d’un patrimoine fragile.

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– Durée : environ 4heures.

– Prévoir des chaussures de randonnée et de l’eau.

– Départ à la chapelle Saint Roch

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Renseignements & inscriptions :

0498113685

patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr

Chapelle Saint Roch chemin du lac 83520 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 11 36 85 https://www.roquebrune.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0498113685 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}]

Une randonnée commentée à la découverte du site archéologique, de son histoire et des enjeux liés à la préservation d’un patrimoine fragile.

©Service Patrimoine