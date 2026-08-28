Roc d’Azur Roquebrune-sur-Argens
mercredi 7 octobre 2026 · Roquebrune-sur-Argens
Informations pratiques
Roquebrune-sur-Argens
Roc d’Azur
Roquebrune / les Issambres Roquebrune-sur-Argens Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-07
Depuis 1984 et la toute première édition organisée par Stéphane Hauvette avec 7 concurrents, le Roc d’Azur n’a cessé de grandir, rassemblant désormais plus de 20 000 participants, 300 exposants et 100 000 visiteurs sur 5 jours !
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Roquebrune / les Issambres Roquebrune-sur-Argens 83380 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 19 89 89
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English : Roc d’Azur
Since the very first Roc d’Azur organised in 1984 by Stéphane Hauvette with just 7 competitors, the event has continually grown into a 5-day festival which attracts over 20,000 participants, 300 exhibitors and 100,000 visitors!
L’événement Roc d’Azur Roquebrune-sur-Argens a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de Roquebrune-sur-Argens
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