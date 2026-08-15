Dîner banquet au Tropicana Flore La Provence, escale du monde Tropicana Flore Roquebrune-sur-Argens

Informations pratiques

Roquebrune-sur-Argens

Dîner banquet au Tropicana Flore La Provence, escale du monde

Tropicana Flore 1074 quartier de la Maurette Roquebrune-sur-Argens Var

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:30:00

fin : 2026-10-15 00:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Le jeudi 15 octobre 2026, embarquez pour une soirée unique où les cuisines du monde rencontrent les grands vins de Provence & Bandol, dans un cadre naturel exceptionnel au cœur de Tropicana Flore.

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Tropicana Flore 1074 quartier de la Maurette Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 19 89 89 village@roquebrunesurargens.fr

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English :

On Thursday, October 15, 2026, join us for a unique evening where cuisines from around the world meet the fine wines of Provence and Bandol, in an exceptional natural setting in the heart of Tropicana Flore.

L’événement Dîner banquet au Tropicana Flore La Provence, escale du monde Roquebrune-sur-Argens a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme de Roquebrune-sur-Argens