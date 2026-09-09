Atelier Reliure, Maison du Patrimoine, Roquebrune-sur-Argens
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Patrimoine · Roquebrune-sur-Argens
Informations pratiques
Atelier Reliure Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00, 14h00, 15h30 Maison du Patrimoine Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Découverte des techniques de reliure et du savoir-faire permettant de préserver et transmettre le patrimoine écrit.
Confection par pliage et couture d’un carnet enveloppe truffé de pochettes
Horaires des ateliers : 9h30, 11h, 14h et 15h30
– à partir de 8 ans,
Renseignements & inscriptions :
0498113685
patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr
Maison du Patrimoine impasse barbacane, 83520 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 11 36 85 [{« type »: « phone », « value »: « 0498113685 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}] Installée au fond de l’Impasse Barbacane, la Maison du Patrimoine fait vivre au temps présent, les traces du passé et l’étendu du patrimoine historique de Roquebrune.
La curiosité nous invite à nous rapprocher de ce sol en verre au centre de la pièce qui protège une authentique glacière du 17ème siècle.
Un musée captivant qui abrite de très beaux trésors : de magnifiques ex-voto du 18e siècle appartenant au Monastère Notre-Dame de Pitié ou encore un jardin médiéval où l’on redécouvre les vertus et les utilisations des plantes anciennes. Possibilité de stationnement à proximité.
Horaires d’ouverture :
Octobre à Juin (hors saison) :
Du lundi au vendredi 9h30- 12h / 13h30- 17h
Fermé samedi et dimanche
Juillet à Septembre (saison) :
Du mardi au samedi : 9h30- 12h30 et 14h- 18h
Fermé lundi et dimanche
Découverte des techniques de reliure et du savoir-faire permettant de préserver et transmettre le patrimoine écrit.
©Anne-Gaële Escudié
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