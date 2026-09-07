Campement et animations médiévales par les médiévales roquebrunoises et le clan des bannis, à Roquebrune-sur-Argens, Chapelle Saint Roch, Roquebrune-sur-Argens
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint Roch · Roquebrune-sur-Argens
Informations pratiques
Campement et animations médiévales par les médiévales roquebrunoises et le clan des bannis, à Roquebrune-sur-Argens 19 et 20 septembre Chapelle Saint Roch Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Le Clan des Bannis et Les Médiévales Roquebrunoises installent leurs campements à Roquebrune-sur-Argens pour vous faire vivre une expérience immersive au temps du Moyen Âge.
Venez découvrir la vie médiévale à travers de nombreux ateliers et animations : initiez-vous à la calligraphie, découvrez les pratiques de la médecine médiévale et laissez-vous impressionner par les combats de chevaliers et les démonstrations proposées tout au long de la journée.
Pour compléter votre découverte, faites également un détour par la chapelle Saint-Roch, où vous pourrez découvrir une fresque murale actuellement en cours de réalisation.
Une animation conviviale pour petits et grands.
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Renseignements :
0498113685
patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr
Chapelle Saint Roch chemin du lac 83520 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 11 36 85 https://www.roquebrune.com/ [{« link »: « mailto:patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}]
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Le Clan des Bannis et Les Médiévales Roquebrunoises installent leurs campements à Roquebrune-sur-Argens pour vous faire vivre une au…
©Les Médiévales Roquebrunoises
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