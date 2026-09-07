Rallye médiéval dans les rues du village de Roquebrune-sur-Argens, Maison du Patrimoine, Roquebrune-sur-Argens

Informations pratiques

Rallye médiéval dans les rues du village de Roquebrune-sur-Argens Samedi 19 septembre, 19h30 Maison du Patrimoine Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Une animation ludique proposée par l’association Les Médiévales Roquebrunoises.

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Renseignements & inscriptions :

0498113685

patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr

Maison du Patrimoine impasse barbacane, 83520 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 11 36 85 [{« type »: « phone », « value »: « 0498113685 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}] Installée au fond de l’Impasse Barbacane, la Maison du Patrimoine fait vivre au temps présent, les traces du passé et l’étendu du patrimoine historique de Roquebrune.

La curiosité nous invite à nous rapprocher de ce sol en verre au centre de la pièce qui protège une authentique glacière du 17ème siècle.

Un musée captivant qui abrite de très beaux trésors : de magnifiques ex-voto du 18e siècle appartenant au Monastère Notre-Dame de Pitié ou encore un jardin médiéval où l’on redécouvre les vertus et les utilisations des plantes anciennes. Possibilité de stationnement à proximité.

Horaires d’ouverture :

Octobre à Juin (hors saison) :

Du lundi au vendredi 9h30- 12h / 13h30- 17h

Fermé samedi et dimanche

Juillet à Septembre (saison) :

Du mardi au samedi : 9h30- 12h30 et 14h- 18h

Fermé lundi et dimanche

Une animation ludique proposée par l’association Les Médiévales Roquebrunoises.

©Service Patrimoine