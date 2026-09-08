UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Roquebrune-sur-Argens

Notre forêt : « Les plantes du feu », La Gaillarde, Roquebrune-sur-Argens

samedi 19 septembre 2026 · La Gaillarde · Roquebrune-sur-Argens

Notre forêt : « Les plantes du feu », La Gaillarde, Roquebrune-sur-Argens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Gaillarde
Adresse
65 Rue du Gattilier, 83520 Roquebrune-sur-Argens
Ville
83520 Roquebrune-sur-Argens
Département
Var

Notre forêt : « Les plantes du feu » Samedi 19 septembre, 10h00 La Gaillarde Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Balade de sensibilisation au risque incendie et à la résilience des forêts méditerranéennes, animée par Denis Huin.

-> Prévoir des chaussures confortables et de l’eau.
– Point de départ de la visite au cimetière des Issambres.

Renseignements :
0498113685
patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr

La Gaillarde 65 Rue du Gattilier, 83520 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens 83520 Les Issambres Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0498113685 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}]
Balade de sensibilisation au risque incendie et à la résilience des forêts méditerranéennes, animée par Denis Huin.

©Florian Moins

À voir aussi à Roquebrune Sur Argens (Var)