Notre forêt : « Les plantes du feu », La Gaillarde, Roquebrune-sur-Argens
samedi 19 septembre 2026 · La Gaillarde · Roquebrune-sur-Argens
Informations pratiques
Notre forêt : « Les plantes du feu » Samedi 19 septembre, 10h00 La Gaillarde Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Balade de sensibilisation au risque incendie et à la résilience des forêts méditerranéennes, animée par Denis Huin.
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-> Prévoir des chaussures confortables et de l’eau.
– Point de départ de la visite au cimetière des Issambres.
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Renseignements :
0498113685
patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr
La Gaillarde 65 Rue du Gattilier, 83520 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens 83520 Les Issambres Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0498113685 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}]
Balade de sensibilisation au risque incendie et à la résilience des forêts méditerranéennes, animée par Denis Huin.
©Florian Moins
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