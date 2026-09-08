Notre forêt : « Les plantes du feu », La Gaillarde, Roquebrune-sur-Argens

Informations pratiques

Notre forêt : « Les plantes du feu » Samedi 19 septembre, 10h00 La Gaillarde Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Balade de sensibilisation au risque incendie et à la résilience des forêts méditerranéennes, animée par Denis Huin.

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-> Prévoir des chaussures confortables et de l’eau.

– Point de départ de la visite au cimetière des Issambres.

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Renseignements :

0498113685

patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr

La Gaillarde 65 Rue du Gattilier, 83520 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens 83520 Les Issambres Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0498113685 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}]

Balade de sensibilisation au risque incendie et à la résilience des forêts méditerranéennes, animée par Denis Huin.

©Florian Moins