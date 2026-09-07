A la découverte des chapelles de Roquebrune-sur-Argens, Chapelle Sainte Anne, Roquebrune-sur-Argens

Informations pratiques

A la découverte des chapelles de Roquebrune-sur-Argens Samedi 19 septembre, 17h00 Chapelle Sainte Anne Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Une visite commentée à la découverte des chapelles et de leur histoire, par le Service Archéologie et le Comité des Sites.

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– Prévoir chaussures confortables et eau

– Départ à la Chapelle Sainte-Anne

– Gratuit, réservation obligatoire.

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Renseignements & inscriptions :

0498113685

patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr

Chapelle Sainte Anne boulevard ferdinand clavel, 83520 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 11 36 85 https://www.roquebrune.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0498113685 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}]

Une visite commentée à la découverte des chapelles et de leur histoire, par le Service Archéologie et le Comité des Sites.

©Service Patrimoine