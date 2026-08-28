Marche Rose Roquebrune-sur-Argens
dimanche 4 octobre 2026 · Roquebrune-sur-Argens
Informations pratiques
Roquebrune-sur-Argens
Marche Rose
Stade de La Bouverie Roquebrune-sur-Argens Var
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 12:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Chaque mois d’octobre, depuis de nombreuses années, des campagnes de sensibilisation au cancer du sein sont organisées partout en France. Pour la 4ème année sur la commune de Roquebrune-sur-Argens, l’association Roquebrune Sports organise la Marche Rose.
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Stade de La Bouverie Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 36 16 30
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English :
Every October, for many years now, breast cancer awareness campaigns have been organized throughout France. For the 4th year in a row in the town of Roquebrune-sur-Argens, the Roquebrune Sports association is organizing the Marche Rose.
L’événement Marche Rose Roquebrune-sur-Argens a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de Roquebrune-sur-Argens
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