Informations pratiques

Roquebrune-sur-Argens

Marche Rose

Stade de La Bouverie Roquebrune-sur-Argens Var

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Chaque mois d’octobre, depuis de nombreuses années, des campagnes de sensibilisation au cancer du sein sont organisées partout en France. Pour la 4ème année sur la commune de Roquebrune-sur-Argens, l’association Roquebrune Sports organise la Marche Rose.

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Stade de La Bouverie Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 36 16 30

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English :

Every October, for many years now, breast cancer awareness campaigns have been organized throughout France. For the 4th year in a row in the town of Roquebrune-sur-Argens, the Roquebrune Sports association is organizing the Marche Rose.

L’événement Marche Rose Roquebrune-sur-Argens a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de Roquebrune-sur-Argens