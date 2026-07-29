Patrimoine sur le pouce L’actualité des chantiers sur les monuments historiques de Périgueux Maison du Pâtissier Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Patrimoine sur le pouce L’actualité des chantiers sur les monuments historiques de Périgueux

Maison du Pâtissier 2 Rue Saint-Louis Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 12:30:00

fin : 2026-10-13 13:00:00

Date(s) :

2026-10-13

De la Maison Lambert à l’Hôtel de Lestrade en passant par l’Hôtel Fayard, plusieurs monuments historiques de Périgueux nécessitent des chantiers de restauration d’envergure.

Prenez 30 minutes pour être au fait de cette actualité patrimoniale au coeur du Puy Saint-Front !

Dans le cadre du mois sur l’Architecture.

RDV Maison du Pâtissier

Organisé par la Ville d’Art et d’Histoire, visite-conférence gratuite .

Maison du Pâtissier 2 Rue Saint-Louis Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

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English : Patrimoine sur le pouce L’actualité des chantiers sur les monuments historiques de Périgueux

L’événement Patrimoine sur le pouce L’actualité des chantiers sur les monuments historiques de Périgueux Périgueux a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Communal de Périgueux