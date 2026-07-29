Patrimoine sur le Pouce Le Buffet sculpté de l’Orgue de la Cité Eglise de la Cité Périgueux
mardi 29 septembre 2026 · Eglise de la Cité · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Patrimoine sur le Pouce Le Buffet sculpté de l’Orgue de la Cité
Eglise de la Cité Eglise Saint-Etienne de la Cité Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 12:30:00
fin : 2026-09-29 13:50:00
Date(s) :
2026-09-29
Profitez de la pause du midi pour venir (re)découvrir l’orgue de l’église Saint-Etienne de la Cité, dont le buffet en bois sculpté du XVIIè est classé au titre des Monuments Historiques.
Nathalie Mèmeteau, restauratrice de sculptures, présentera la statue sommitale représentant saint-Front qu’elle a restaurée en 2024.
Durée 30 min Gratuit
Rendez-vous dans l’église de la Cité .
Eglise de la Cité Eglise Saint-Etienne de la Cité Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
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English : Patrimoine sur le Pouce Le Buffet sculpté de l’Orgue de la Cité
L’événement Patrimoine sur le Pouce Le Buffet sculpté de l’Orgue de la Cité Périgueux a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Communal de Périgueux
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