Patrimoine sur le Pouce Le Buffet sculpté de l’Orgue de la Cité Eglise de la Cité Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Patrimoine sur le Pouce Le Buffet sculpté de l’Orgue de la Cité

Eglise de la Cité Eglise Saint-Etienne de la Cité Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 12:30:00

fin : 2026-09-29 13:50:00

Date(s) :

2026-09-29

Profitez de la pause du midi pour venir (re)découvrir l’orgue de l’église Saint-Etienne de la Cité, dont le buffet en bois sculpté du XVIIè est classé au titre des Monuments Historiques.

Nathalie Mèmeteau, restauratrice de sculptures, présentera la statue sommitale représentant saint-Front qu’elle a restaurée en 2024.

Durée 30 min Gratuit

Rendez-vous dans l’église de la Cité .

Eglise de la Cité Eglise Saint-Etienne de la Cité Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

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English : Patrimoine sur le Pouce Le Buffet sculpté de l’Orgue de la Cité

L’événement Patrimoine sur le Pouce Le Buffet sculpté de l’Orgue de la Cité Périgueux a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Communal de Périgueux