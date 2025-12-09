Patrimoine sur le Pouce L’Isle dans le site patrimonial remarquable Périgueux

Patrimoine sur le Pouce L’Isle dans le site patrimonial remarquable

Place Faidherbe Périgueux Dordogne

Début : 2026-12-03

fin : 2026-12-03

Lors d’une courte visite patrimoniale, les enjeux de l’intégration des berges de l’Isle dans le nouveau périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) sont présentés.

Durée 30 min

Rendez-vous Place Faidherbe .

Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

