Patrimoines à savourer dans le parc du château de la Noue à Villedômer Villedômer
Patrimoines à savourer dans le parc du château de la Noue à Villedômer Villedômer vendredi 31 juillet 2026.
Villedômer
Patrimoines à savourer dans le parc du château de la Noue à Villedômer
Villedômer Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 19:45:00
Date(s) :
2026-07-31
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12 .
Villedômer 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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L’événement Patrimoines à savourer dans le parc du château de la Noue à Villedômer Villedômer a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37
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