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AGENDA · Pau

Pau rétro show Pau

vendredi 2 octobre 2026 · Pau

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Adresse
7 Boulevard Champetier de Ribes
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Pau

Pau rétro show

7 Boulevard Champetier de Ribes Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-02

LE FESTIVAL “HORS DU TEMPS” QUI TRAVERSE LES ÉPOQUES !
LE PAU RÉTRO SHOW EST UN FESTIVAL 100% ORIGINAL DESTINÉ AUX PASSIONNÉS DU VINTAGE, DES AMATEURS D’AUTOMOBILES, DE MOTOS ET D’OBJETS ANCIENS.

Pour ce rendez-vous pas tout à fait comme les autres, exposants passionnants et visiteurs passionnés s’offrent un voyage dans le temps et dans les souvenirs !
En 2024 et 2025, vous étiez plus de 23 000 puis 25 000 au rendez-vous ! Cette année, on change de formule pour vous offrir toujours plus de surprises !   .

7 Boulevard Champetier de Ribes Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Pau rétro show

L’événement Pau rétro show Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau

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