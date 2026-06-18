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Marché Laherrère Pau

Marché Laherrère Pau

Marché Laherrère Pau jeudi 3 septembre 2026.

Adresse : Place Laherrère

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 3 septembre 2026

Fin : jeudi 3 septembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Pau

Marché Laherrère

Place Laherrère Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 08:00:00
fin : 2026-09-03 13:30:00

Date(s) :
2026-09-03

L’offre alimentaire est variée et de qualité avec des étals de primeurs, fromager, poissonnier, volaillers mais aussi de gâteaux et pâtisseries marocaines, d’olives ou encore de jus de fruits bio…
La vente au détail de produits non alimentaires quant à elle propose tissus, vêtements, bric à brac, maroquinerie, bazar ou encore friperie…   .

Place Laherrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 85 80 

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English : Marché Laherrère

L’événement Marché Laherrère Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau

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