Pau, le best of Pau
Pau, le best of Pau jeudi 3 septembre 2026.
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-09-03
Tout sur Pau, ville Royale et bien plus ! Survol de l’histoire de la cité d’Henri IV du Moyen âge jusqu’aux tout début du XX° siècle.
Itinéraire Pl Gramont, Hédas, Tour du Château, Boulevard des Pyrénées, ET rentrerez dans l’immeuble le plus emblématique après le château le Gassion !
Attention accessoirement vous deviendrez chasseur d’extra-terrestres* (*4/10 Space Invader sont à trouver sur le parcours)
– itinéraire à pieds comprend des escaliers
– place Gramont, rue Tran, Hedas, rue Joffre, Château, Boulevard, Pl Clemenceau et Gassion
– peut se combiner avec une visite du château .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr
