Paul de Saint Sernin Nouveau Spectacle Gare du Midi Biarritz

“ Quand je me suis lancé dans le stand-up, un mec m’a dit si tu montes sur scène, c’est que t’as un vide à combler, quelque chose à te prouver.

Rien à voir ahah ! Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout.

Puis j’ai commencé à écrire des vannes sur la fois où je me suis fait humilier par une meuf devant tout le lycée, la fois où je me suis caché dans un buisson pendant 8h pour pas me faire taper, mais aussi cette révélation d’avril 2023 et cette fois où une psy a dit que j’étais incapable d’aimer.

Bref, j’ai aucun vide à combler, rien à me prouver. Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout…”

