PAUL DE SAINT SERNIN – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

PAUL DE SAINT SERNIN – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire jeudi 30 avril 2026.

PAUL DE SAINT SERNIN Début : 2026-04-30 à 20:30. Tarif : – euros.

NUMERO 10 – MAKAYAS PROD – M&G présentent“ Quand je me suis lancé dans le stand-up, un mec m’a dit : si tu montes sur scène, c’est que t’as un vide à combler, quelque chose à te prouver. Rien à voir ahah ! Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout.Puis j’ai commencé à écrire des vannes sur la fois où je me suis fait humilier par une meuf devant tout le lycée, la fois où je me suis caché dans un buisson pendant 8h pour pas me faire taper, mais aussi cette révélation d’avril 2023 et cette fois où une psy a dit que j’étais incapable d’aimer.Bref, j’ai aucun vide à combler, rien à me prouver. Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout…”Paul de Saint Sernin Le Saviez-vous ? Paul de Saint Sernin est le sniper dans l’émission “ Quelle époque ! de Léa Salamé sur France 2. “Un one man show malin et attachant” – Le Parisien

Vous pouvez obtenir votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69