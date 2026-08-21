Paul Juon Music Festival, Association Paul Juon Music Festival, Nyon

Informations pratiques

Paul Juon Music Festival 19 et 20 septembre Association Paul Juon Music Festival District de Nyon

Prix — Prix de l’entrée CHF 11

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T13:15:00+02:00

Le festival est d’abord consacré au compositeur helvético-russe Paul Juon 1872–1940.

Surnommé le « Brahms russe » par son condisciple Sergueï Rachmaninov, Paul Juon a su allier dans sa musique beauté lyrique, profondeur expressive et remarquable maîtrise de l’écriture. À l’image de nombreux compositeurs du début du XXe siècle, tels qu’Alban Berg, Arnold Schoenberg ou Maurice Ravel, il développa un langage harmonique très personnel, conférant à son œuvre une richesse et une couleur singulières. Son style musical établit un pont subtil entre les traditions du romantisme tardif et les premières évolutions du modernisme.

L’idée de créer ce festival est née du désir de partager cet extraordinaire héritage musical avec un public plus large. Aux côtés du public de La Côte, les musiciens entreprendront un voyage de redécouverte à travers la musique de chambre de Paul Juon, afin de faire revivre ses œuvres sur la scène de concert, là où elles ont toute leur place.

L’objectif à long terme est de développer le Paul Juon Music Festival en un festival de musique classique reconnu à l’échelle internationale dans la région nyonnaise, capable d’attirer des artistes d’exception, de favoriser les échanges artistiques et de contribuer au paysage culturel suisse, tout en restant fidèle à l’esprit de découverte qui a inspiré sa création.

Association Paul Juon Music Festival Rue de la Colombière 18, 1260 Nyon Nyon 1260 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://pauljuonmusicfestival.com/httpspauljuonmusicfestivalcomartistes »}, {« type »: « link », « value »: « https://tickets.benedictkloeckner.de/event/paul-juon-festival-nyon-soiree-1-8qwxbl »}, {« type »: « email », « value »: « info@pauljuonmusicfestival.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +41788284525 »}]

Pour cette première édition, le festival réunit une équipe artistique exceptionnelle : Clémence de Forceville, Benedict Klöckner, Louis Schwizgebel et Haoran Wang.

Paul Juon Music Festival