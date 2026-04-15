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Pause-café RIG Malville Nantes

mercredi 15 avril 2026 · RIG Malville · Nantes

Pause-café RIG Malville Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 15 avril 2026
Fin
mercredi 15 avril 2026
Heure de début
11:00
Lieu
RIG Malville
Adresse
31 rue de Malville 44100 NANTES
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 11:00 – 11:30
Gratuit : oui Gratuit Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap, Tout public 

Un moment de détente, de discussion et de partage d’information autour d’un café, chaque mercredi

RIG Malville Nantes 44000
0240760569


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