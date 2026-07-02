Pause-concert symphonique – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Pause-concert symphonique – Saison ONPL Vendredi 14 mai 2027, 12h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-14T12:30:00+02:00 – 2027-05-14T13:15:00+02:00

Fin : 2027-05-14T12:30:00+02:00 – 2027-05-14T13:15:00+02:00

Pause-concert

C’est parce que Debussy était trop occupé par son propre opéra Pelléas que la célèbre actrice anglaise Mrs. Campbell commanda à Gabriel Fauré une musique de scène, qui devint une suite orchestrale en quatre mouvements, considérée comme le chef-d’œuvre symphonique du compositeur.

En 1821-1823, Félix Mendelssohn élabore treize symphonies pour cordes. Ses facilités mélodiques s’y manifestent déjà tandis que les sonorités, souvent splendides, confèrent fraîcheur et spontanéité à ces partitions de jeunesse qui puisent leur inspiration dans les œuvres d’Haydn et de Mozart.

Dirigée par la cheffe d’orchestre palestinienne Lamar Elias, cette pause-concert symphonique réunira plus de 50 musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire sur scène.

Déroulé :

Gabriel Fauré : Pelléas et Mélisande, Suite – 18’

Félix Mendelssohn : Sinfonia n° 8 – 31’

Orchestre National des Pays de la Loire

Lamar Elias, direction

Dans le cadre de « Pause-Concert » : Entre midi et deux, offrez-vous le temps d’une pause musicale de 45 minutes. Pour 10 € seulement, ces petits concerts concoctés par les musiciens de l’ONPL revisitent le répertoire symphonique et de musique de chambre. Un moment unique de détente et de découverte.

Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes

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Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire

Lamar Elias