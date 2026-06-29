Pause conviviale Journée plein air Pause Solid’Erdre Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre

Vallons-de-l’Erdre

Pause conviviale Journée plein air Pause Solid’Erdre

Pause Solid’Erdre 1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 12:00:00

fin : 2026-06-29 17:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Venez passer un bon moment avec la Pause Solid’Erdre à Bonnoeuvre.

Pour passer un bon moment, papoter autour d’un café, jouer, partager des activités et coups de pouce. Activité du mois Journée plein air, avec pique-nique partagé, balade, jeux d’extérieur. Rendez-vous à 12 h. .

Pause Solid’Erdre 1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 86 49 60 69 pausesoliderdre.440@secours-catholique.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come have a great time with Pause Solid’Erdre %E0 Bonnoeuvre.

L’événement Pause conviviale Journée plein air Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis