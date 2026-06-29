Pause conviviale Journée plein air Pause Solid’Erdre Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre
Pause conviviale Journée plein air Pause Solid’Erdre Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre lundi 29 juin 2026.
Vallons-de-l’Erdre
Pause conviviale Journée plein air Pause Solid’Erdre
Pause Solid’Erdre 1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 12:00:00
fin : 2026-06-29 17:00:00
Date(s) :
2026-06-29
Venez passer un bon moment avec la Pause Solid’Erdre à Bonnoeuvre.
Pour passer un bon moment, papoter autour d’un café, jouer, partager des activités et coups de pouce. Activité du mois Journée plein air, avec pique-nique partagé, balade, jeux d’extérieur. Rendez-vous à 12 h. .
Pause Solid’Erdre 1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 86 49 60 69 pausesoliderdre.440@secours-catholique.org
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English :
Come have a great time with Pause Solid’Erdre %E0 Bonnoeuvre.
L’événement Pause conviviale Journée plein air Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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