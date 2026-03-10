Pause déjeunatoire japonaise

203 Rue de Paris Beauvais Oise

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 12:00:00

fin : 2026-06-07 13:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Pause déjeunatoire japonaise à la Maladrerie Saint-Lazare

Pause déjeunatoire japonaise à la Maladrerie Saint-Lazare .

203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 46 04 contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Japanese lunch break at Maladrerie Saint-Lazare

L’événement Pause déjeunatoire japonaise Beauvais a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis