Pause déjeunatoire japonaise Beauvais
Pause déjeunatoire japonaise Beauvais samedi 6 juin 2026.
Pause déjeunatoire japonaise
203 Rue de Paris Beauvais Oise
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 12:00:00
fin : 2026-06-07 13:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Pause déjeunatoire japonaise à la Maladrerie Saint-Lazare
Pause déjeunatoire japonaise à la Maladrerie Saint-Lazare .
203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 46 04 contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com
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English :
Japanese lunch break at Maladrerie Saint-Lazare
L’événement Pause déjeunatoire japonaise Beauvais a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis