Pause dînatoire japonaise + dégustation de saké Beauvais
Pause dînatoire japonaise + dégustation de saké Beauvais vendredi 5 juin 2026.
Pause dînatoire japonaise + dégustation de saké
203 Rue de Paris Beauvais Oise
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05 20:30:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06
Pause dînatoire japonaise + dégustation de saké à la Maladrerie Saint-Lazare.
Pause dînatoire japonaise + dégustation de saké à la Maladrerie Saint-Lazare. .
203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 46 04 contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com
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English :
Japanese dinner break + sake tasting at the Maladrerie Saint-Lazare.
L’événement Pause dînatoire japonaise + dégustation de saké Beauvais a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis