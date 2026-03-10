Pause dînatoire japonaise + dégustation de saké Beauvais

Pause dînatoire japonaise + dégustation de saké Beauvais vendredi 5 juin 2026.

Pause dînatoire japonaise + dégustation de saké

203 Rue de Paris Beauvais Oise

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05 20:30:00

Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06

Pause dînatoire japonaise + dégustation de saké à la Maladrerie Saint-Lazare.
Pause dînatoire japonaise + dégustation de saké à la Maladrerie Saint-Lazare.   .

203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 46 04  contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com

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English :

Japanese dinner break + sake tasting at the Maladrerie Saint-Lazare.

L’événement Pause dînatoire japonaise + dégustation de saké Beauvais a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis

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