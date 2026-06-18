Bayonne

Pause Patrimoine au temps de Léon Bonnat

Communiqué lors de la réservation Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 12:30:00

fin : 2026-09-03 13:15:00

Date(s) :

2026-09-03

A la fin du 19ème siècle, Bayonne se transforme en profondeur percées urbaines, équipements modernes et nouveaux quartiers redessinent la ville.

Contemporain et acteur de ces mutations, Léon Bonnat en est un témoin privilégié. De la mairie au musée qui porte son nom, cette promenade invite à lire la ville à travers ses évolutions urbaines. .

Communiqué lors de la réservation Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34

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English : Pause Patrimoine au temps de Léon Bonnat

L’événement Pause Patrimoine au temps de Léon Bonnat Bayonne a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bayonne