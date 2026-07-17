Entre ciel et terre, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

Entre ciel et terre Mercredi 22 juillet, 16h00 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T16:00:00+02:00 – 2026-07-22T16:33:00+02:00

Fin : 2026-07-22T16:00:00+02:00 – 2026-07-22T16:33:00+02:00

Lectures proposées par la Médiathèque de Bayonne, de 14h à 17h

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=566HY »}]

Animation jeune public – Un oisillon se lance dans les airs. Un petit chiot découvre la matière. Un enfant savoure une soupe cosmique. Une chouette au sommeil chaotique. Une souris veut voir le sol…