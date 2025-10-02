Pause-Poésie Château de Durianne Le Monteil
Pause-Poésie Château de Durianne Le Monteil mercredi 3 juin 2026.
Le Monteil
Pause-Poésie
Château de Durianne 13 rue du Séquoia Durianne Le Monteil Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 19:00:00
fin : 2026-06-03 21:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Chloé vous propose des rencontres libres et conviviales autour de la lecture de poésie.
Animation réservée aux adhérents de la MpT
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Château de Durianne 13 rue du Séquoia Durianne Le Monteil 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
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English :
Chloé invites you to join her in a free and convivial poetry reading.
For MpT members only
L’événement Pause-Poésie Le Monteil a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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