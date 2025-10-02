Pause-Poésie Château de Durianne Le Monteil

Le Monteil

Pause-Poésie

Château de Durianne 13 rue du Séquoia Durianne Le Monteil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 19:00:00

fin : 2026-06-03 21:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Chloé vous propose des rencontres libres et conviviales autour de la lecture de poésie.

Animation réservée aux adhérents de la MpT

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Château de Durianne 13 rue du Séquoia Durianne Le Monteil 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

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English :

Chloé invites you to join her in a free and convivial poetry reading.

For MpT members only

L’événement Pause-Poésie Le Monteil a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay