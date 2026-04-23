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Paysages du silence Salle La Tronkolaine Ploumilliau

Paysages du silence Salle La Tronkolaine Ploumilliau mardi 5 mai 2026.

Lieu : Salle La Tronkolaine

Adresse : 16, rue Anatole Le Braz

Ville : 22300 Ploumilliau

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : lundi 18 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Ploumilliau

Paysages du silence

Salle La Tronkolaine 16, rue Anatole Le Braz Ploumilliau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 14:00:00
fin : 2026-05-18

Date(s) :
2026-05-05

La ville de Ploumilliau accueille une étape du programme d’expositions itinérantes Les Rayons , porté par le centre d’art L’Imagerie.   .

Salle La Tronkolaine 16, rue Anatole Le Braz Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 57 25 

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English :

L’événement Paysages du silence Ploumilliau a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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