Paysages du silence Salle La Tronkolaine Ploumilliau

Ploumilliau

Paysages du silence

Salle La Tronkolaine 16, rue Anatole Le Braz Ploumilliau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 14:00:00

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-05

La ville de Ploumilliau accueille une étape du programme d’expositions itinérantes Les Rayons , porté par le centre d’art L’Imagerie. .

Salle La Tronkolaine 16, rue Anatole Le Braz Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 57 25

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English :

L’événement Paysages du silence Ploumilliau a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose