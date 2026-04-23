Paysages du silence Salle La Tronkolaine Ploumilliau
Paysages du silence Salle La Tronkolaine Ploumilliau mardi 5 mai 2026.
Ploumilliau
Paysages du silence
Salle La Tronkolaine 16, rue Anatole Le Braz Ploumilliau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 14:00:00
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-05
La ville de Ploumilliau accueille une étape du programme d’expositions itinérantes Les Rayons , porté par le centre d’art L’Imagerie. .
Salle La Tronkolaine 16, rue Anatole Le Braz Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 57 25
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English :
L’événement Paysages du silence Ploumilliau a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose