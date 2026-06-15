Paysans Spectacle de danse la bonne étoile Beausemblant
Paysans Spectacle de danse la bonne étoile Beausemblant mardi 4 août 2026.
Beausemblant
Paysans Spectacle de danse
la bonne étoile 1149 route du vivier Beausemblant Drôme
Tarif : – – EUR
Au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:30:00
fin : 2026-08-04 20:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Cet été, la Compagnie Désacorpsdé part sur les routes avec Paysans , une création chorégraphique pour 5 interprètes, inspirée du monde agricole et de notre lien à la terre, au vivant et à celles et ceux qui la cultivent.
.
la bonne étoile 1149 route du vivier Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 76 20 72 cie.desacorpsde@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This summer, the Compagnie D’Acorpsd’ is hitting the road with *Paysans*, a choreographic work for five performers, inspiredby the agricultural world and our connection to the earth, to living things, and to those who cultivate it.
L’événement Paysans Spectacle de danse Beausemblant a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Beausemblant (Drôme)
- Fête de la musique Beausemblant 20 juin 2026
- Spectacle de danse Paysans La bonne étoile Beausemblant 4 août 2026