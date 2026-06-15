Paysans Spectacle de danse la bonne étoile Beausemblant

Beausemblant

Paysans Spectacle de danse

la bonne étoile 1149 route du vivier Beausemblant Drôme

Tarif : – – EUR

Au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:30:00

fin : 2026-08-04 20:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Cet été, la Compagnie Désacorpsdé part sur les routes avec Paysans , une création chorégraphique pour 5 interprètes, inspirée du monde agricole et de notre lien à la terre, au vivant et à celles et ceux qui la cultivent.

.

la bonne étoile 1149 route du vivier Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 76 20 72 cie.desacorpsde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, the Compagnie D’Acorpsd’ is hitting the road with *Paysans*, a choreographic work for five performers, inspiredby the agricultural world and our connection to the earth, to living things, and to those who cultivate it.

L’événement Paysans Spectacle de danse Beausemblant a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche