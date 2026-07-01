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AGENDA · Beausemblant

Spectacle Flamme à l’âme Domaine la Bonne Etoile Beausemblant

mardi 28 juillet 2026 · Domaine la Bonne Etoile · Beausemblant

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Domaine la Bonne Etoile
Adresse
1149 route de Vivier
Ville
26240 Beausemblant
Département
Drôme
Tarif

Beausemblant

Spectacle Flamme à l’âme

Domaine la Bonne Etoile 1149 route de Vivier Beausemblant Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:30:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Cie Les chevaucheurs de Brume. Plongez dans un univers de feu et de danse. Création captivante ou le feu devient le cœur battant de la performance.
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Domaine la Bonne Etoile 1149 route de Vivier Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 34 91 09 

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English :

Les Chevaucheurs de Brume Company. Immerse yourself in a world of fire and dance. A captivating production where fire becomes the beating heart of the performance.

L’événement Spectacle Flamme à l’âme Beausemblant a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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