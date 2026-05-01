PCEF Rencontre sportive et conviviale Vallée Gatorge Saint-Briac-sur-Mer
PCEF Rencontre sportive et conviviale Vallée Gatorge Saint-Briac-sur-Mer jeudi 28 mai 2026.
Saint-Briac-sur-Mer
PCEF Rencontre sportive et conviviale
Vallée Gatorge Salle Omnisports Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Une chouette soirée se prépare ! Les adhérents de l’activité Multisport en famille et de la section Foot en marchant se réunissent pour partager une séance commune.
Pour l’occasion, le PCEF ouvre grand ses portes ! Vous êtes curieux ou curieuse ? Vous aimeriez tester l’une de ces pratiques ? Vous êtes toutes et tous les bienvenus !
Filles ou garçons, jeunes ou moins jeunes… l’activité est totalement adaptée à tous ! .
Vallée Gatorge Salle Omnisports Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 44 94
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English :
L’événement PCEF Rencontre sportive et conviviale Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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