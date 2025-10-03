Peau d’homme La Salamandre L’Atelier des arts vivants Changé

Peau d’homme La Salamandre

Il souffle comme un vent de liberté dans l’Italie de la Renaissance… Un magnifique conte brodé aux résonances modernes, truffé de trouvailles scénographiques.

Certes, les parents de Bianca, demoiselle de bonne famille, lui ont trouvé un fiancé. Mais une chose la chagrine elle ignore tout de son époux avant les noces ! C’était sans connaître le secret détenu et légué par les femmes de sa famille depuis des générations une peau d’homme …

Explorant tous les possibles du théâtre d’objet, la compagnie La Salamandre signe ici une superbe adaptation, libre et singulière, du roman graphique à succès de Zanzim et Hubert. Avec son récit tissé autour du fil et de l’univers de la broderie, elle offre un parfait écrin à cette farce sociale et fantastique, ode à la tolérance et miroir tendu à notre époque.

Famille dès 9 ans.

Spectacle programmé dans le cadre des Rencontres BD en Mayenne. .

L’Atelier des arts vivants 2 Rue des Bordagers Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 53 34 42 saisonculturelle@change53.fr

English :

A wind of freedom blows through Renaissance Italy? A magnificent embroidered tale with modern resonances, packed with scenographic discoveries.

German :

Es weht ein Wind der Freiheit im Italien der Renaissance? Ein wunderschönes, besticktes Märchen mit modernen Klängen und vielen szenischen Einfällen.

Italiano :

Soffia come un vento di libertà nell’Italia del Rinascimento? Un racconto magnificamente ricamato con una risonanza moderna, ricco di invenzioni teatrali.

Espanol :

Sopla como un viento de libertad a través de la Italia del Renacimiento? Una historia magníficamente bordada con resonancias modernas, repleta de inventiva teatral.

