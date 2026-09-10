Peaux de femmes par la Cie Lallaloba Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas
vendredi 30 octobre 2026 · Médiathèque municipale Le Polyèdre · Bazas
Informations pratiques
Bazas
Peaux de femmes par la Cie Lallaloba
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 19:00:00
fin : 2026-10-30 20:30:00
Date(s) :
2026-10-30
Il y aura des peaux, des poils, des os… des femmes.
Femme phoque, Femme squelette, Femme louve.
Autant de parts de nous qui se racontent sur la toundra gelée ou dans un désert caillouteux.
Comment se retrouver quand on se perd ? Quels sont nos appuis ?
Comment nourrir le feu intérieur ? Ce sont des contes qui réparent, pansent, ancrent, transforment, cheminent.
L’univers se tisse entre récits, chants et esquisses de danses.
En première partie de soirée, performance artistique d’Aurélie Thillou.
Pour aller plus loin, le site de la Cie est ici.
Ecriture et interprétation Pascale Donnio. Regard complice Anne Laure Buffetaud, Marie Pustetto, Gabrielle Reix. Costume: Aurélie Thillou
Pour adulte. .
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr
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English : Peaux de femmes par la Cie Lallaloba
L’événement Peaux de femmes par la Cie Lallaloba Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud
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