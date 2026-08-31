Informations pratiques

Riedisheim

Pecha kucha pour La Nuit de la science

20 rue d’Alsace Riedisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02 22:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Dans le Haut-Rhin, le lancement de la Fête de la science se fera le premier soir de la manifestation, estampillé Nuit de la science.

La Nef des sciences organise ce soir-là une Pecha Kucha , en partenariat avec l’Université de Haute-Alsace.

Une… quoi ?

Une Pecha Kucha est une onomatopée japonaise qui imite le bruit de la conversation, que l’on pourrait traduire en français par blabla . À l’origine, les séances de Pecha Kucha sont des présentations très courtes (6’40) de projets de designers sous forme d’un diaporama de 20 images, pour en finir avec les power point interminables.

La Nef des sciences reprend ce principe pour la Nuit de la science avec la participation de plusieurs chercheurs et chercheuses de l’Université de Haute-Alsace qui exposeront un projet de recherche en seulement 6 minutes 40 !

Un bon moyen de se tenir au courant de la science qui se fait aujourd’hui, près de chez nous, sous une forme ludique et agréable.

Soirée co-organisée par la Nef des sciences, l’Université de Haute-Alsace et la ville de Riedisheim.

La Fête de la science dans le Grand Est est subventionnée par la Délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation Grand Est, la Région Grand Est, les Universités alsaciennes. .

20 rue d’Alsace Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 62 23 anne-gaelle.le-perchec@uha.fr

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English :

L’événement Pecha kucha pour La Nuit de la science Riedisheim a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace