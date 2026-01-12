Pêche à la truite Ohnenheim
Pêche à la truite Ohnenheim dimanche 8 mars 2026.
Pêche à la truite
Ohnenheim Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Petite restauration, inscription à partir de 8h.
Petite restauration et buvette. Placement libre, pêche carpes no kill. Ambiance conviviale. .
Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 57 00 30 maechler.alexandre@gmail.com
English :
Snacks, registration from 8am.
