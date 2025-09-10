Rendez-vous au Jardin de Lyne, Jardin de Lyne, Ohnenheim
Rendez-vous au Jardin de Lyne, Jardin de Lyne, Ohnenheim samedi 6 juin 2026.
Rendez-vous au Jardin de Lyne 6 et 7 juin Jardin de Lyne Collectivité européenne d’Alsace
Chiens admis.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Des visites guidées sont proposées par les propriétaires.
L’entrée est gratuite.
Jardin de Lyne 1 rue des Celtes 67390 Ohnenheim Ohnenheim 67390 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 06 59 99 23 44 Deux ambiances en harmonie avec une maison de style presbytère. A l’avant, ouvert sur la rue, un jardin structuré à la française avec une dominante buis et taxus. A l’arrière, clos par des murs, un jardin à l’anglaise qui joue sur les formes et les volumes. Fontaines, et éléments de décors anciens animent l’ensemble. A 2 km de Marckolsheim et à 12 km au sud de Sélestat.
Rendez-vous aux jardins
©Gérard Riesterer
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