Rendez-vous au Jardin de Lyne, Jardin de Lyne, Ohnenheim

Rendez-vous au Jardin de Lyne 6 et 7 juin Jardin de Lyne Collectivité européenne d’Alsace

Chiens admis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Des visites guidées sont proposées par les propriétaires.

L’entrée est gratuite.

Jardin de Lyne 1 rue des Celtes 67390 Ohnenheim Ohnenheim 67390 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 06 59 99 23 44 Deux ambiances en harmonie avec une maison de style presbytère. A l’avant, ouvert sur la rue, un jardin structuré à la française avec une dominante buis et taxus. A l’arrière, clos par des murs, un jardin à l’anglaise qui joue sur les formes et les volumes. Fontaines, et éléments de décors anciens animent l’ensemble. A 2 km de Marckolsheim et à 12 km au sud de Sélestat.

Rendez-vous aux jardins

©Gérard Riesterer