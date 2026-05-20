Guinguette Firowa Ohnenheim
Guinguette Firowa Ohnenheim vendredi 26 juin 2026.
Ohnenheim
Guinguette Firowa
rue de l’Eglise Ohnenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-06-26
Musique live, bonne humeur et esprit guinguette
Venez vous retrouvez et passer un agréable moment entre amis. Tous les vendredis, un partenaire différent pour les foodtrucks. Bières artisanales. .
rue de l’Eglise Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 78 82 75 contact@brasserie-la-guitoune.fr
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English :
Live music, good humor and guinguette spirit
L’événement Guinguette Firowa Ohnenheim a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Grand Ried
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