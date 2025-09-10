Visite commentée du sentier botanique Ohnenheim

Visite commentée du sentier botanique

rue du Moulin Ohnenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Partez à la découverte du sentier botanique d’Ohnenheim et laissez-vous surprendre par les richesses naturelles et historiques des deux communes. Au fil du parcours, observez arbres et plantes remarquables tout en plongeant dans l’histoire des Anabaptistes. Un guide papier sera offert à chaque participant pour prolonger la découverte. 0 .

rue du Moulin Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 56 98 marckolsheim@grandried.alsace

English :

