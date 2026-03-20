After

rue du Moulin Ohnenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-04-10 2026-05-01 2026-09-04

Venez nombreux partager un moment convivial avec nous ! Buvette, petite restauration et bonne ambiance au rendez-vous. Une soirée festive, intergénérationnelle et chaleureuse à ne pas manquer !

venez nombreux passer un moment convivial avec nous.

Rejoignez-nous, buvette et petite restauration sur place, et bien sûr, bonne ambiance garantie ! .

rue du Moulin Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 57 00 30

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English :

Come and share a convivial moment with us! Refreshments, snacks and a great atmosphere. A festive, intergenerational evening not to be missed!

L’événement After Ohnenheim a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Grand Ried