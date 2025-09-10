Ferme ouverte et concours de labour Ohnenheim
Ferme ouverte et concours de labour Ohnenheim dimanche 16 août 2026.
Ohnenheim
Ferme ouverte et concours de labour
1 rue des Gentianes Ohnenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Une journée festive pour petits et grands, placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et des produits de notre terroir. Concours de labour, exposition, mini-ferme,…
Venez passer une journée conviviale en famille à la découverte de l’agriculture locale !
Au menu du local ! • Burger frites +yaourt Alsace Lait • Grillades
Le soir • Tartes flambées • Grillades
Glaces toute la journée
Au programme
– Concours de labour cantonale Benfeld Marckolsheim Selestat
– Labour à l ancienne
– Exposition de matériel agricole et tracteurs anciens
– Visite libre de la ferme
– Balades à poney
– Espace jeux pour enfants
– Jeux en bois
– Mini-ferme
Et plein d’autres surprises ! .
1 rue des Gentianes Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 7 86 30 44 95 ja.marcko@gmail.com
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English :
A festive day for young and old alike, filled with fun, discovery, and local products. Plowing contest, exhibition, mini-farm,…
L’événement Ferme ouverte et concours de labour Ohnenheim a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Grand Ried
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