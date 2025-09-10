Ohnenheim

Ferme ouverte et concours de labour

1 rue des Gentianes Ohnenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Une journée festive pour petits et grands, placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et des produits de notre terroir. Concours de labour, exposition, mini-ferme,…

Venez passer une journée conviviale en famille à la découverte de l’agriculture locale !

Au menu du local ! • Burger frites +yaourt Alsace Lait • Grillades

Le soir • Tartes flambées • Grillades

Glaces toute la journée

Au programme

– Concours de labour cantonale Benfeld Marckolsheim Selestat

– Labour à l ancienne

– Exposition de matériel agricole et tracteurs anciens

– Visite libre de la ferme

– Balades à poney

– Espace jeux pour enfants

– Jeux en bois

– Mini-ferme

Et plein d’autres surprises ! .

1 rue des Gentianes Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 7 86 30 44 95 ja.marcko@gmail.com

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English :

A festive day for young and old alike, filled with fun, discovery, and local products. Plowing contest, exhibition, mini-farm,…

L’événement Ferme ouverte et concours de labour Ohnenheim a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Grand Ried