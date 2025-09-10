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Ferme ouverte et concours de labour Ohnenheim

Ferme ouverte et concours de labour Ohnenheim dimanche 16 août 2026.

Adresse : 1 rue des Gentianes

Ville : 67390 Ohnenheim

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Tarif :

Ohnenheim

Ferme ouverte et concours de labour

1 rue des Gentianes Ohnenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Une journée festive pour petits et grands, placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et des produits de notre terroir. Concours de labour, exposition, mini-ferme,…
Venez passer une journée conviviale en famille à la découverte de l’agriculture locale ! 

Au menu du local ! • Burger frites  +yaourt Alsace Lait • Grillades
Le soir  • Tartes flambées • Grillades
Glaces toute la journée

Au programme
 – Concours de labour cantonale Benfeld Marckolsheim Selestat
 – Labour à l ancienne
 – Exposition de matériel agricole et tracteurs anciens
 – Visite libre de la ferme
 – Balades à poney
 – Espace jeux pour enfants
 – Jeux en bois
 – Mini-ferme
 Et plein d’autres surprises !   .

1 rue des Gentianes Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 7 86 30 44 95  ja.marcko@gmail.com

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English :

A festive day for young and old alike, filled with fun, discovery, and local products. Plowing contest, exhibition, mini-farm,…

L’événement Ferme ouverte et concours de labour Ohnenheim a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Grand Ried

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