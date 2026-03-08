Rendez-vous au jardin de Lyne Ohnenheim
Rendez-vous au jardin de Lyne Ohnenheim samedi 6 juin 2026.
Ohnenheim
Rendez-vous au jardin de Lyne
1 rue des Celtes Ohnenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Deux ambiances en harmonie avec une maison de style presbytère. A l’avant, ouvert sur la rue, un jardin structuré à la française avec une dominante buis et taxus. A l’arrière, clos par des murs, un jardin à l’anglaise qui joue sur les formes et les volumes. Fontaines, et éléments de décors anciens animent l’ensemble. .
1 rue des Celtes Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 99 23 44
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English :
L’événement Rendez-vous au jardin de Lyne Ohnenheim a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Grand Ried
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