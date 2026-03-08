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Rendez-vous au jardin de Lyne Ohnenheim

Rendez-vous au jardin de Lyne Ohnenheim samedi 6 juin 2026.

Adresse : 1 rue des Celtes

Ville : 67390 Ohnenheim

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Ohnenheim

Rendez-vous au jardin de Lyne

1 rue des Celtes Ohnenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Deux ambiances en harmonie avec une maison de style presbytère. A l’avant, ouvert sur la rue, un jardin structuré à la française avec une dominante buis et taxus. A l’arrière, clos par des murs, un jardin à l’anglaise qui joue sur les formes et les volumes. Fontaines, et éléments de décors anciens animent l’ensemble.   .

1 rue des Celtes Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 99 23 44 

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English :

L’événement Rendez-vous au jardin de Lyne Ohnenheim a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Grand Ried

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