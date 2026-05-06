Pêche à pied Houlgate
Pêche à pied Houlgate lundi 6 juillet 2026.
Houlgate
Pêche à pied
Plage du Casino au niveau de l’école de voile Houlgate Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20
Découvrez en famille le littoral normand, milieu fragile mais riche en curiosités ! La mer se retire et laisse entrevoir un univers fabuleux coquillages, crustacés, algues… Dès 5 ans (adulte accompagnateur). Inscription obligatoire.
Découvrez en famille le littoral normand, milieu fragile mais riche en curiosités ! La mer se retire et laisse entrevoir un univers fabuleux coquillages, crustacés, algues…
Au-delà d’une sensibilisation ludique à la faune et de la flore du milieu marin, cette sortie est aussi l’occasion de mieux comprendre les enjeux de la pêche à pied, tout en gardant à l’esprit la nécessité de préserver cet environnement marin fragile.
Dès 5 ans (adulte accompagnateur).
Inscription obligatoire. .
Plage du Casino au niveau de l’école de voile Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 6 99 21 33 49
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English : Pêche à pied
Discover Normandy’s coastline with the whole family, a fragile environment rich in curiosities! The sea recedes, revealing a fabulous world of shellfish, crustaceans and seaweed… For children aged 5 and over (accompanied by an adult). Registration required.
L’événement Pêche à pied Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge
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