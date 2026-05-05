Pêche à pied : la vie en bord de mer, Avenue de Pierre Plate, Le Pouliguen

Pêche à pied : la vie en bord de mer Samedi 16 mai, 12h00 Avenue de Pierre Plate Loire-Atlantique

Tarifs : tarif adulte 12€ ; tarif enfant 9€ ; forfait famille 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T12:00:00+02:00 – 2026-05-16T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T12:00:00+02:00 – 2026-05-16T14:00:00+02:00

Cette animation pédagogique vous permettra de découvrir et apprendre à reconnaitre les animaux du bord de mer à marée basse. Munis d’épuisettes et de kits d’observation, venez observer le monde fascinant du petit peuple marin !

Qu’est-ce qu’une ophiure ? Comment les animaux s’adaptent à la marée basse ? Cet escargot est-il carnivore ou omnivore ? Comment reconnaitre les différents types d’algues ?… Et plein d’autres réponses dans cette sortie !

Durée : 02h00

Activité organisée par Antoine – guide nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/peche-a-pied-la-vie-en-bord-de-mer-9621

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