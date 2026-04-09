Pêche au coup les pieds dans l’eau Lapalisse
Pêche au coup les pieds dans l’eau Lapalisse jeudi 16 juillet 2026.
Lapalisse
Pêche au coup les pieds dans l’eau
Esplanade du Maréchal de La Palice Lapalisse Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13
Découverte de la pratique encadrée par un animateur de la Fédération départementale de Pêche (matériel fourni). 8 personnes maximum, à partir de 7 ans.
.
Esplanade du Maréchal de La Palice Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 08 39 contact@lapalissetourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pole fishing waterfront
Discovery with a federal activity leader (equipment included)
L’événement Pêche au coup les pieds dans l’eau Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme du pays de Lapalisse