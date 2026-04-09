Lapalisse

Pêche au coup les pieds dans l’eau

Esplanade du Maréchal de La Palice Lapalisse Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

Découverte de la pratique encadrée par un animateur de la Fédération départementale de Pêche (matériel fourni). 8 personnes maximum, à partir de 7 ans.

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Esplanade du Maréchal de La Palice Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 08 39 contact@lapalissetourisme.com

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English : Pole fishing waterfront

Discovery with a federal activity leader (equipment included)

L’événement Pêche au coup les pieds dans l’eau Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme du pays de Lapalisse