Loire-Authion

Pêche des petites bêtes avec Loire Odyssée

20, Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

La Loire et le petit peuple de l’eau…

Les larves d’insectes, têtards et autres petites bêtes permettent à de nombreuses espèces de vivre dans nos étangs et rivières.

A partir de 6 ans sur réservation .

20, Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr

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English :

L’événement Pêche des petites bêtes avec Loire Odyssée Loire-Authion a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Angers