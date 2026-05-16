Pêche des petites bêtes avec Loire Odyssée Loire-Authion
Pêche des petites bêtes avec Loire Odyssée Loire-Authion mercredi 5 août 2026.
Loire-Authion
Pêche des petites bêtes avec Loire Odyssée
20, Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
La Loire et le petit peuple de l’eau…
Les larves d’insectes, têtards et autres petites bêtes permettent à de nombreuses espèces de vivre dans nos étangs et rivières.
A partir de 6 ans sur réservation .
20, Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr
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English :
L’événement Pêche des petites bêtes avec Loire Odyssée Loire-Authion a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Angers
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