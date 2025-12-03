Croisière Musical’Apéro sur la Loire Port Saint-Maur Loire-Authion
Croisière Musical’Apéro sur la Loire
Port Saint-Maur La Ménitré Loire-Authion Maine-et-Loire
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-13 21:00:00
2026-08-08 2026-08-13
Dégustez des vins locaux au crépuscule, le tout accompagné d’un concert sur l’eau… Chantez, trinquez et admirez ce fleuve dans toute sa splendeur ! .
Port Saint-Maur La Ménitré Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr
