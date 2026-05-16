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Visite animée à Loire Odyssée Construis la levée ! Loire-Authion

Visite animée à Loire Odyssée Construis la levée ! Loire-Authion jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : 20, Levée du Roi René

Ville : 49250 Loire-Authion

Département : Maine-et-Loire

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 3 3

Loire-Authion

Visite animée à Loire Odyssée Construis la levée !

20, Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :
2026-07-30

A quoi sert ce grand mur, comment est-il construit? Quelle hauteur fait-il ?
Autant de questions qui t’aideront à construire ta levée en brique !

Sur réservation.   .

20, Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55  accueil@loire-odyssee.fr

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L’événement Visite animée à Loire Odyssée Construis la levée ! Loire-Authion a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Angers

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