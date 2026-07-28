Informations pratiques

Uzerche

Pêche en canoë

La Minoterie Uzerche Corrèze

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 13:00:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-21

Découvrez la pêche sur la Vézère avec l’animation pêche en canoë pour explorer la rivière autrement !

En collaboration avec la Fédération Départementale de Pêche de la Corrèze, et Vézère Passion, testez cette occasion unique de découvrir la pêche dans un cadre naturel exceptionnel, encadré par des passionnés.

À partir de 12 ans Matériel de pêche et canoës fournis.

Places limitées, réservez vite au 05 55 73 02 84 ou sur vezere.passion@orange.fr .

La Minoterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 02 84

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English : Pêche en canoë

L’événement Pêche en canoë Uzerche a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze