Pêche en canoë Uzerche
mardi 28 juillet 2026 · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Pêche en canoë
La Minoterie Uzerche Corrèze
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 13:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-21
Découvrez la pêche sur la Vézère avec l’animation pêche en canoë pour explorer la rivière autrement !
En collaboration avec la Fédération Départementale de Pêche de la Corrèze, et Vézère Passion, testez cette occasion unique de découvrir la pêche dans un cadre naturel exceptionnel, encadré par des passionnés.
À partir de 12 ans Matériel de pêche et canoës fournis.
Places limitées, réservez vite au 05 55 73 02 84 ou sur vezere.passion@orange.fr .
La Minoterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 02 84
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English : Pêche en canoë
L’événement Pêche en canoë Uzerche a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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