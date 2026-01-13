Pêche et plancton sur le port de Concarneau Quai d’Aiguillon Concarneau

Pêche et plancton sur le port de Concarneau

Quai d'Aiguillon Office de Tourisme Concarneau Finistère

Les pontons du port de Concarneau offrent un point de vue privilégié pour observer la vie portuaire et ses multiples facettes. De l’invisible au visible, cette sortie vous propose un voyage étonnant du rôle fondamental du plancton dans la chaîne alimentaire jusqu’aux embarcations de pêche, vous découvrirez comment ces mondes se croisent et interagissent.

Une occasion unique d’échanger sur les pratiques de pêche locales et de mieux comprendre les enjeux maritimes d’aujourd’hui. Une animation proposée en partenariat avec l’association Cap vers la nature.

Dans le cadre de la journée mondiale des océans.

En famille à partir de 6 ans

Durée 2H

Sur réservation via la Billetterie en ligne du Musée de la Pêche .

